I was always harping there were many uncounted deaths in VAERS. Early on I had a list of about 100 uncounted deaths, but slowly but surely the list dwindled down to about ~40, primarily due to some rare up-coding (after publication) and straight up deleting reports!

I was on the money, but there were hundreds more apparently that manipulated to look like they were still alive at initial publication!

I’ve only raked through one file which is one of the big ones which is the 2021 Domestic Data file. In this single file I’ve found about 189 reports that should be or should have been "up-coded” to death in the initial adjudication phase. This would be a up-code in the true sense of the word because the report would have been finalized and publish, it’s just apart of the adjudication and processing phase. People can keel over and die quickly, like within 24hrs of their initial submission. Heck some reports have been petrified in time saying “expect death”, but the report has never been updated to death. Even if the victim died somewhere during the adjudication process typically in the “up to” 4-6wk adjudication process, the reports would not be updated before publication. I know it’s confusing so let me just show you what I mean.:

Now with the “new” retroactive data we see victim really died on the 13th, and additional info like date of death and some other details were submitted to VAERS on January 15th and before the report was published. What was VAERS hurry I wonder, and why did they want to punt it into the public domain so fast? Was it a technicality that this report could be published as just an emergency visit per the event level boxes? Most people and all dump & pumpers do is look at the openvaers red boxes anyways?

These are 189 DEATHS previously not coded as DEATHS but died and CDC/VAERS knew about before initial publication or sometime in the follow-up monitoring phase. Please keep in mind these deaths that should probably now be up-coded in CDC’s VAERS May delayed publication are only from the Domestic 2021 file.

WILL VAERS NOW UPCODE THESE DEATHS?

1) ID# 944609

Current Event: EMERGENCY

https://www.medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=944609&FOLLOWONHISTORY=ON

2) ID# 955671

Current Event: EMERGENCY

https://www.medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=955671&FOLLOWONHISTORY=ON

3) ID# 955671

Current Event: PERM DISABILITY

https://www.medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=955671&FOLLOWONHISTORY=ON

4) ID# 956348

Current Event: EMERGENCY

https://www.medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=956348&FOLLOWONHISTORY=ON

5) ID# 956348

Current Event: HOSPITAL

https://www.medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=956348&FOLLOWONHISTORY=ON

6) ID# 962254

Current Event: NOA

https://www.medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=962254&FOLLOWONHISTORY=ON

7) ID# 974040

Current Event: BIRTH DEFECT

https://www.medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=974040&FOLLOWONHISTORY=ON

8) ID# 975214

Current Event: PERM DISABILITY

https://www.medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=975214&FOLLOWONHISTORY=ON

9) ID# 977186

Current Event: NOA

https://www.medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=977186&FOLLOWONHISTORY=ON

10) ID# 997081

Current Event: LIFE THREAT

https://www.medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=997081&FOLLOWONHISTORY=ON

11) ID# 1000968

Current Event: OV

https://www.medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1000968&FOLLOWONHISTORY=ON

12) ID# 1003626

Current Event: LIFE THREAT

https://www.medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1003626&FOLLOWONHISTORY=ON

13) ID# 1005704

Current Event: PERM DISABILITY

https://www.medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1005704&FOLLOWONHISTORY=ON

14) ID# 1025171

Current Event: OV

https://www.medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1025171&FOLLOWONHISTORY=ON

15) ID# 1035544

Current Event: PERM DISABILITY

https://www.medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1035544&FOLLOWONHISTORY=ON

16) ID# 1044825

Current Event: PERM DISABILITY

https://www.medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1044825&FOLLOWONHISTORY=ON

17) ID# 1051012

Current Event: HOSPITAL

https://www.medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1051012&FOLLOWONHISTORY=ON

18) ID# 1054201

Current Event: LIFE THREAT

https://www.medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1054201&FOLLOWONHISTORY=ON

19) ID# 1059419

Current Event: LIFE THREAT

https://www.medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1059419&FOLLOWONHISTORY=ON

20) ID# 1059857

Current Event: LIFE THREAT

https://www.medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1059857&FOLLOWONHISTORY=ON

21) ID# 1071275

Current Event: OV

https://www.medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1071275&FOLLOWONHISTORY=ON

22) ID# 1072200

Current Event: OV

https://www.medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1072200&FOLLOWONHISTORY=ON

23) ID# 1073431

Current Event: LIFE THREAT

https://www.medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1073431&FOLLOWONHISTORY=ON

24) ID# 1084163

Current Event: HOSPITAL

https://www.medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1084163&FOLLOWONHISTORY=ON

25) ID# 1092171

Current Event: HOSPITAL

https://www.medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1092171&FOLLOWONHISTORY=ON

26) ID# 1095373

Current Event: LIFE THREAT

https://www.medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1095373&FOLLOWONHISTORY=ON

27) ID# 1097292

Current Event: OV

https://www.medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1097292&FOLLOWONHISTORY=ON

28) ID# 1101703

Current Event: HOSPITAL

https://www.medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1101703&FOLLOWONHISTORY=ON

29) ID# 1104778

Current Event: HOSPITAL

https://www.medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1104778&FOLLOWONHISTORY=ON

30) ID# 1107887

Current Event: PERM DISABILITY

https://www.medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1107887&FOLLOWONHISTORY=ON

31) ID# 1116550

Current Event: HOSPITAL

https://www.medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1116550&FOLLOWONHISTORY=ON

32) ID# 1116557

Current Event: HOSPITAL

https://www.medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1116557&FOLLOWONHISTORY=ON

33) ID# 1118223

Current Event: LIFE THREAT

https://www.medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1118223&FOLLOWONHISTORY=ON

34) ID# 1128206

Current Event: PERM DISABILITY

https://www.medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1128206&FOLLOWONHISTORY=ON

35) ID# 1129967

Current Event: PERM DISABILITY

https://www.medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1129967&FOLLOWONHISTORY=ON

36) ID# 1130187

Current Event: LIFE THREAT

https://www.medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1130187&FOLLOWONHISTORY=ON

37) ID# 1133675

Current Event: HOSPITAL

https://www.medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1133675&FOLLOWONHISTORY=ON

38) ID# 1134454

Current Event: HOSPITAL

https://www.medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1134454&FOLLOWONHISTORY=ON

39) ID# 1137886

Current Event: HOSPITAL

https://www.medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1137886&FOLLOWONHISTORY=ON

40) ID# 1139499

Current Event: OV

https://www.medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1139499&FOLLOWONHISTORY=ON

41) ID# 1139841

Current Event: EMERGENCY

https://www.medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1139841&FOLLOWONHISTORY=ON

42) ID# 1145409

Current Event: HOSPITAL

https://www.medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1145409&FOLLOWONHISTORY=ON

43) ID# 1148245

Current Event: HOSPITAL

https://www.medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1148245&FOLLOWONHISTORY=ON

44) ID# 1153547

Current Event: LIFE THREAT

https://www.medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1153547&FOLLOWONHISTORY=ON

45) ID# 1155466

Current Event: EMERGENCY

https://www.medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1155466&FOLLOWONHISTORY=ON

46) ID# 1155548

Current Event: HOSPITAL

https://www.medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1155548&FOLLOWONHISTORY=ON

47) ID# 1155897

Current Event: HOSPITAL

https://www.medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1155897&FOLLOWONHISTORY=ON

48) ID# 1156984

Current Event: PERM DISABILITY

https://www.medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1156984&FOLLOWONHISTORY=ON

49) ID# 1159461

Current Event: NOA

https://www.medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1159461&FOLLOWONHISTORY=ON

50) ID# 1160050

Current Event: NOA

https://www.medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1160050&FOLLOWONHISTORY=ON

51) ID# 1171746

Current Event: LIFE THREAT

https://www.medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1171746&FOLLOWONHISTORY=ON

52) ID# 1178671

Current Event: NOA

https://www.medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1178671&FOLLOWONHISTORY=ON

53) ID# 1182020

Current Event: HOSPITAL

https://www.medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1182020&FOLLOWONHISTORY=ON

54) ID# 1191104

Current Event: HOSPITAL

https://www.medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1191104&FOLLOWONHISTORY=ON

55) ID# 1193256

Current Event: LIFE THREAT

https://www.medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1193256&FOLLOWONHISTORY=ON

56) ID# 1193812

Current Event: NOA

https://www.medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1193812&FOLLOWONHISTORY=ON

57) ID# 1206377

Current Event: LIFE THREAT

https://www.medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1206377&FOLLOWONHISTORY=ON

58) ID# 1209072

Current Event: LIFE THREAT

https://www.medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1209072&FOLLOWONHISTORY=ON

59) ID# 1213527

Current Event: LIFE THREAT

https://www.medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1213527&FOLLOWONHISTORY=ON

60) ID# 1217275

Current Event: EMERGENCY

https://www.medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1217275&FOLLOWONHISTORY=ON

61) ID# 1218360

Current Event: LIFE THREAT

https://www.medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1218360&FOLLOWONHISTORY=ON

62) ID# 1218360

Current Event: LIFE THREAT

https://www.medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1218360&FOLLOWONHISTORY=ON

63) ID# 1218667

Current Event: EMERGENCY

https://www.medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1218667&FOLLOWONHISTORY=ON

64) ID# 1219878

Current Event: LIFE THREAT

https://www.medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1219878&FOLLOWONHISTORY=ON

65) ID# 1219878

Current Event: LIFE THREAT

https://www.medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1219878&FOLLOWONHISTORY=ON

66) ID# 1225381

Current Event: LIFE THREAT

https://www.medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1225381&FOLLOWONHISTORY=ON

67) ID# 1225532

Current Event: PERM DISABILITY

https://www.medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1225532&FOLLOWONHISTORY=ON

68) ID# 1225926

Current Event: HOSPITAL

https://www.medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1225926&FOLLOWONHISTORY=ON

69) ID# 1225926

Current Event: PERM DISABILITY

https://www.medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1225926&FOLLOWONHISTORY=ON

70) ID# 1225926

Current Event: PERM DISABILITY

https://www.medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1225926&FOLLOWONHISTORY=ON

71) ID# 1231050

Current Event: HOSPITAL

https://www.medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1231050&FOLLOWONHISTORY=ON

72) ID# 1232704

Current Event: HOSPITAL

https://www.medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1232704&FOLLOWONHISTORY=ON

73) ID# 1233465

Current Event: HOSPITAL

https://www.medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1233465&FOLLOWONHISTORY=ON

74) ID# 1236773

Current Event: PERM DISABILITY

https://www.medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1236773&FOLLOWONHISTORY=ON

75) ID# 1237231

Current Event: HOSPITAL

https://www.medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1237231&FOLLOWONHISTORY=ON

76) ID# 1237584

Current Event: HOSPITAL

https://www.medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1237584&FOLLOWONHISTORY=ON

77) ID# 1238376

Current Event: HOSPITAL

https://www.medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1238376&FOLLOWONHISTORY=ON

78) ID# 1243199

Current Event: HOSPITAL

https://www.medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1243199&FOLLOWONHISTORY=ON

79) ID# 1243520

Current Event: HOSPITAL

https://www.medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1243520&FOLLOWONHISTORY=ON

80) ID# 1244086

Current Event: LIFE THREAT

https://www.medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1244086&FOLLOWONHISTORY=ON

81) ID# 1256761

Current Event: HOSPITAL

https://www.medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1256761&FOLLOWONHISTORY=ON

82) ID# 1257740

Current Event: HOSPITAL

https://www.medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1257740&FOLLOWONHISTORY=ON

83) ID# 1259092

Current Event: LIFE THREAT

https://www.medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1259092&FOLLOWONHISTORY=ON

84) ID# 1261179

Current Event: NOA

https://www.medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1261179&FOLLOWONHISTORY=ON

85) ID# 1267693

Current Event: PERM DISABILITY

https://www.medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1267693&FOLLOWONHISTORY=ON

86) ID# 1270233

Current Event: HOSPITAL

https://www.medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1270233&FOLLOWONHISTORY=ON

87) ID# 1273548

Current Event: HOSPITAL

https://www.medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1273548&FOLLOWONHISTORY=ON

88) ID# 1282009

Current Event: PERM DISABILITY

https://www.medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1282009&FOLLOWONHISTORY=ON

89) ID# 1282119

Current Event: HOSPITAL

https://www.medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1282119&FOLLOWONHISTORY=ON

90) ID# 1282154

Current Event: HOSPITAL

https://www.medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1282154&FOLLOWONHISTORY=ON

91) ID# 1293647

Current Event: LIFE THREAT

https://www.medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1293647&FOLLOWONHISTORY=ON

92) ID# 1296351

Current Event: LIFE THREAT

https://www.medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1296351&FOLLOWONHISTORY=ON

93) ID# 1302238

Current Event: HOSPITAL

https://www.medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1302238&FOLLOWONHISTORY=ON

94) ID# 1306698

Current Event: HOSPITAL

https://www.medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1306698&FOLLOWONHISTORY=ON

95) ID# 1306915

Current Event: LIFE THREAT

https://www.medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1306915&FOLLOWONHISTORY=ON

96) ID# 1309538

Current Event: HOSPITAL

https://www.medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1309538&FOLLOWONHISTORY=ON

97) ID# 1314981

Current Event: PERM DISABILITY

https://www.medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1314981&FOLLOWONHISTORY=ON

98) ID# 1316768

Current Event: HOSPITAL

https://www.medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1316768&FOLLOWONHISTORY=ON

99) ID# 1317005

Current Event: PERM DISABILITY

https://www.medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1317005&FOLLOWONHISTORY=ON

100) ID# 1320653

Current Event: HOSPITAL

https://www.medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1320653&FOLLOWONHISTORY=ON

101) ID# 1323838

Current Event: LIFE THREAT

https://www.medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1323838&FOLLOWONHISTORY=ON

102) ID# 1327474

Current Event: HOSPITAL

https://www.medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1327474&FOLLOWONHISTORY=ON

103) ID# 1332252

Current Event: EMERGENCY

https://www.medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1332252&FOLLOWONHISTORY=ON

104) ID# 1332252

Current Event: NOA

https://www.medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1332252&FOLLOWONHISTORY=ON

105) ID# 1332964

Current Event: NOA

https://www.medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1332964&FOLLOWONHISTORY=ON

106) ID# 1333314

Current Event: HOSPITAL

https://www.medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1333314&FOLLOWONHISTORY=ON

107) ID# 1346599

Current Event: HOSPITAL

https://www.medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1346599&FOLLOWONHISTORY=ON

108) ID# 1346698

Current Event: OV

https://www.medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1346698&FOLLOWONHISTORY=ON

109) ID# 1354427

Current Event: HOSPITAL

https://www.medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1354427&FOLLOWONHISTORY=ON

110) ID# 1365209

Current Event: LIFE THREAT

https://www.medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1365209&FOLLOWONHISTORY=ON

111) ID# 1365209

Current Event: LIFE THREAT

https://www.medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1365209&FOLLOWONHISTORY=ON

112) ID# 1371992

Current Event: NOA

https://www.medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1371992&FOLLOWONHISTORY=ON

113) ID# 1373733

Current Event: HOSPITAL

https://www.medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1373733&FOLLOWONHISTORY=ON

114) ID# 1384740

Current Event: NOA

https://www.medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1384740&FOLLOWONHISTORY=ON

115) ID# 1385132

Current Event: NOA

https://www.medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1385132&FOLLOWONHISTORY=ON

116) ID# 1385976

Current Event: HOSPITAL

https://www.medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1385976&FOLLOWONHISTORY=ON

117) ID# 1389300

Current Event: LIFE THREAT

https://www.medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1389300&FOLLOWONHISTORY=ON

118) ID# 1392037

Current Event: LIFE THREAT

https://www.medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1392037&FOLLOWONHISTORY=ON

119) ID# 1399097

Current Event: HOSPITAL

https://www.medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1399097&FOLLOWONHISTORY=ON

120) ID# 1407614

Current Event: NOA

https://www.medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1407614&FOLLOWONHISTORY=ON

121) ID# 1410014

Current Event: HOSPITAL

https://www.medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1410014&FOLLOWONHISTORY=ON

122) ID# 1431060

Current Event: HOSPITAL

https://www.medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1431060&FOLLOWONHISTORY=ON

123) ID# 1431265

Current Event: HOSPITAL

https://www.medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1431265&FOLLOWONHISTORY=ON

124) ID# 1431265

Current Event: HOSPITAL

https://www.medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1431265&FOLLOWONHISTORY=ON

125) ID# 1442714

Current Event: PERM DISABILITY

https://www.medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1442714&FOLLOWONHISTORY=ON

126) ID# 1446623

Current Event: HOSPITAL

https://www.medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1446623&FOLLOWONHISTORY=ON

127) ID# 1482927

Current Event: HOSPITAL

https://www.medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1482927&FOLLOWONHISTORY=ON

128) ID# 1494208

Current Event: PERM DISABILITY

https://www.medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1494208&FOLLOWONHISTORY=ON

129) ID# 1502763

Current Event: LIFE THREAT

https://www.medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1502763&FOLLOWONHISTORY=ON

130) ID# 1505524

Current Event: LIFE THREAT

https://www.medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1505524&FOLLOWONHISTORY=ON

131) ID# 1505572

Current Event: HOSPITAL

https://www.medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1505572&FOLLOWONHISTORY=ON

132) ID# 1505792

Current Event: HOSPITAL

https://www.medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1505792&FOLLOWONHISTORY=ON

133) ID# 1541002

Current Event: HOSPITAL

https://www.medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1541002&FOLLOWONHISTORY=ON

134) ID# 1544978

Current Event: EMERGENCY

https://www.medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1544978&FOLLOWONHISTORY=ON

135) ID# 1548943

Current Event: HOSPITAL

https://www.medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1548943&FOLLOWONHISTORY=ON

136) ID# 1549337

Current Event: HOSPITAL

https://www.medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1549337&FOLLOWONHISTORY=ON

137) ID# 1575630

Current Event: PERM DISABILITY

https://www.medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1575630&FOLLOWONHISTORY=ON

138) ID# 1578079

Current Event: HOSPITAL

https://www.medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1578079&FOLLOWONHISTORY=ON

139) ID# 1591251

Current Event: EMERGENCY

https://www.medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1591251&FOLLOWONHISTORY=ON

140) ID# 1623771

Current Event: NOA

https://www.medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1623771&FOLLOWONHISTORY=ON

141) ID# 1624114

Current Event: HOSPITAL

https://www.medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1624114&FOLLOWONHISTORY=ON

142) ID# 1627930

Current Event: HOSPITAL

https://www.medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1627930&FOLLOWONHISTORY=ON

143) ID# 1628598

Current Event: HOSPITAL

https://www.medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1628598&FOLLOWONHISTORY=ON

144) ID# 1637177

Current Event: HOSPITAL

https://www.medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1637177&FOLLOWONHISTORY=ON

145) ID# 1637222

Current Event: HOSPITAL

https://www.medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1637222&FOLLOWONHISTORY=ON

146) ID# 1641053

Current Event: HOSPITAL

https://www.medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1641053&FOLLOWONHISTORY=ON

147) ID# 1641482

Current Event: LIFE THREAT

https://www.medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1641482&FOLLOWONHISTORY=ON

148) ID# 1647352

Current Event: PERM DISABILITY

https://www.medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1647352&FOLLOWONHISTORY=ON

149) ID# 1666481

Current Event: NOA

https://www.medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1666481&FOLLOWONHISTORY=ON

150) ID# 1670427

Current Event: HOSPITAL

https://www.medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1670427&FOLLOWONHISTORY=ON

151) ID# 1678733

Current Event: HOSPITAL

https://www.medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1678733&FOLLOWONHISTORY=ON

152) ID# 1682631

Current Event: OV

https://www.medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1682631&FOLLOWONHISTORY=ON

153) ID# 1682905

Current Event: HOSPITAL

https://www.medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1682905&FOLLOWONHISTORY=ON

154) ID# 1683266

Current Event: HOSPITAL

https://www.medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1683266&FOLLOWONHISTORY=ON

155) ID# 1686005

Current Event: HOSPITAL

https://www.medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1686005&FOLLOWONHISTORY=ON

156) ID# 1686021

Current Event: HOSPITAL

https://www.medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1686021&FOLLOWONHISTORY=ON

157) ID# 1689312

Current Event: HOSPITAL

https://www.medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1689312&FOLLOWONHISTORY=ON

158) ID# 1689380

Current Event: HOSPITAL

https://www.medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1689380&FOLLOWONHISTORY=ON

159) ID# 1693740

Current Event: HOSPITAL

https://www.medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1693740&FOLLOWONHISTORY=ON

160) ID# 1700626

Current Event: LIFE THREAT

https://www.medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1700626&FOLLOWONHISTORY=ON

161) ID# 1708485

Current Event: HOSPITAL

https://www.medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1708485&FOLLOWONHISTORY=ON

162) ID# 1714227

Current Event: HOSPITAL

https://www.medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1714227&FOLLOWONHISTORY=ON

163) ID# 1715530

Current Event: HOSPITAL

https://www.medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1715530&FOLLOWONHISTORY=ON

164) ID# 1718710

Current Event: HOSPITAL

https://www.medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1718710&FOLLOWONHISTORY=ON

165) ID# 1726739

Current Event: HOSPITAL

https://www.medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1726739&FOLLOWONHISTORY=ON

166) ID# 1727032

Current Event: HOSPITAL

https://www.medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1727032&FOLLOWONHISTORY=ON

167) ID# 1737537

Current Event: HOSPITAL

https://www.medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1737537&FOLLOWONHISTORY=ON

168) ID# 1741289

Current Event: HOSPITAL

https://www.medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1741289&FOLLOWONHISTORY=ON

169) ID# 1771507

Current Event: HOSPITAL

https://www.medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1771507&FOLLOWONHISTORY=ON

170) ID# 1776777

Current Event: HOSPITAL

https://www.medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1776777&FOLLOWONHISTORY=ON

171) ID# 1785137

Current Event: HOSPITAL

https://www.medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1785137&FOLLOWONHISTORY=ON

172) ID# 1795489

Current Event: HOSPITAL

https://www.medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1795489&FOLLOWONHISTORY=ON

173) ID# 1804087

Current Event: HOSPITAL

https://www.medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1804087&FOLLOWONHISTORY=ON

174) ID# 1818122

Current Event: HOSPITAL

https://www.medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1818122&FOLLOWONHISTORY=ON

175) ID# 1832504

Current Event: HOSPITAL

https://www.medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1832504&FOLLOWONHISTORY=ON

176) ID# 1833295

Current Event: OV

https://www.medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1833295&FOLLOWONHISTORY=ON

177) ID# 1837010

Current Event: HOSPITAL

https://www.medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1837010&FOLLOWONHISTORY=ON

178) ID# 1837097

Current Event: HOSPITAL

https://www.medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1837097&FOLLOWONHISTORY=ON

179) ID# 1837163

Current Event: HOSPITAL

https://www.medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1837163&FOLLOWONHISTORY=ON

180) ID# 1837163

Current Event: HOSPITAL

https://www.medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1837163&FOLLOWONHISTORY=ON

181) ID# 1853753

Current Event: HOSPITAL

https://www.medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1853753&FOLLOWONHISTORY=ON

182) ID# 1853753

Current Event: HOSPITAL

https://www.medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1853753&FOLLOWONHISTORY=ON

183) ID# 1861189

Current Event: HOSPITAL

https://www.medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1861189&FOLLOWONHISTORY=ON

184) ID# 1890315

Current Event: LIFE THREAT

https://www.medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1890315&FOLLOWONHISTORY=ON

185) ID# 1894328

Current Event: HOSPITAL

https://www.medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1894328&FOLLOWONHISTORY=ON

186) ID# 1909733

Current Event: HOSPITAL

https://www.medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1909733&FOLLOWONHISTORY=ON

187) ID# 1909742

Current Event: HOSPITAL

https://www.medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1909742&FOLLOWONHISTORY=ON

188) ID# 1909746

Current Event: HOSPITAL

https://www.medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1909746&FOLLOWONHISTORY=ON

189) ID# 1955253

Current Event: HOSPITAL

https://www.medalerts.org/vaersdb/findfield.php?IDNUMBER=1955253&FOLLOWONHISTORY=ON

Conclusion:

By studying the time stamps you can see clear malfeasance and willful misconduct. These clowns were scrambling to cover up as many deaths as possible and hide behind ambiguity and plausible deniability. God Bless

